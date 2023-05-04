МО РФ: Российские штурмовые отряды взяли ещё два квартала Артёмовска

Российские штурмовые отряды заняли ещё два квартала Артёмовска (украинское название — Бахмут) и продолжают уничтожать противника в западной части города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, в районе населённого пункта Красное на юго-западной окраине Артёмовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.