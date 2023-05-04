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Опубликовано 4 мая 2023, 11:35
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МО РФ: Российские штурмовые отряды взяли ещё два квартала Артёмовска

Российские штурмовые отряды заняли ещё два квартала Артёмовска (украинское название — Бахмут) и продолжают уничтожать противника в западной части города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, в районе населённого пункта Красное на юго-западной окраине Артёмовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.

Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ
Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ

Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться по территории Артёмовска и под контролем ВСУ осталось меньше трёх квадратных километров территории города. В Минобороны РФ уточнили, что вместе с ЧВК в боях за город участвуют Воздушно-десантные войска РФ, они сковывают действия противника на флангах.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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