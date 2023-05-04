Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ Почему анонсированное контрнаступление ВСУ уже обозначило свои контуры и что означают разговоры о замедлении, рассказали эксперты. 14717 14717 Украинские военные на бронетранспортёрах. Обложка © Shutterstock

В западных СМИ активно обсуждается конфликт интересов внутри НАТО. Вопросы, над которыми ломают голову европейцы и которые выносятся на площадки различных медиа, связаны прежде всего с тем, кто должен больше вложить в материально-техническую поддержку ВСУ, также присутствуют споры о целях и границах допустимого.

Появилась версия о нескольких существующих вариантах стратегии контрнаступления ВСУ, которые разработаны Пентагоном и Лондоном. И если, например, первый включает нападение на Крым, то акцент второго — удары по Белгородской и Брянской областям.

Версии о конфликте в западных военных штабах управления и споры о стратегии нападения эксперты сочли дезинформацией, поскольку опосредованная атака ВСУ уже началась. Россия в ответ также наносит удары в местах скопления техники и украинских подразделений.

Боевая работа расчётов РСЗО "Смерч". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Решение о наступлении принимает руководство стран НАТО на основании данных разведок США, Великобритании, Польши, Германии. Разговоры о перенесении сроков выглядят как определённая игра. Пентагону выгоднее, чтобы ВСУ начали наступление, — отметил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По его словам, активность диверсионно-разведывательных групп на нашей территории, полёты беспилотников демонстрируют, что прелюдия началась. Мы наносим чувствительные удары по боеприпасам, как это было в Павлограде и других местах. Хотя нужно бить по центрам управления. Но по большому счёту, в том же Киеве важные персоны ВСУ прячутся на запасных командных пунктах под землёй. Замедление невыгодно Пентагону, потому что каждый день для него — это уничтожение возможностей ВСУ.

— Очевидно, что у Запада ничего не получится. Задача разведки — всё запутать, как это было во время Второй мировой. Никто не скрывает, что основная их цель — попытаться взять Крым. В 2014 году для них это была большая пощёчина. А для того чтобы отвлечь нас, ВСУ могут попытаться реализовать провокации у нас, что и происходит, — говорит Дандыкин.

Рост украинских диверсий

Кадры атаки беспилотников на российские регионы расходятся по соцсетям. Глава Украины тем временем спешно отбыл с визитом в Финляндию.

С линии боевого соприкосновения поступает информация об активности вражеской авиации как по периметру, так и внутри фронта. Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины. Активная фаза начнётся в ближайшее время, предупреждают российские штурмовики.

— Вопросы наступления решают представители западных штабов стран НАТО, которые управляют антироссийской кампанией на Украине. Одной из причин отложить наступление стали погодные условия, а именно вязкая земля в Донбассе, что мешает наступательным операциям по целине. Техника пока ещё банально застревает в грязи. С 9–10 мая ситуация изменится — и может последовать контрнаступление, — напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Либо на Артёмовском направлении, либо на Запорожском.

Авторы Дмитрий Шестопалов