В последний путь: Куда отправляют "отдыхать" Зеленского эксперты со всего мира Западные и украинские военные и журналисты, похоже, начали отсчёт, когда Киев потеряет поддержку США и чем закончатся дни главы Украины Владимира Зеленского. 57810 57810 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Без поддержки Запада Незалежной давно обещали распад и даже рисовали карту бывшей республики Союза, где за Киевом остаётся лишь несколько областей. Но сейчас президент Украины сам дал старт для новых публикаций. В интервью скандинавским журналистам он пожаловался, что давно не ходил в отпуск, прямо с самого начала российской военной спецоперации.

— У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго, — объяснился президент Украины. После этого на голову главы киевского режима посыпались прогнозы о смерти и его уходе.

Киевский эксперт предположил, что Зеленский нечаянно застрелится, так как не умеет обращаться должным образом с оружием. После этого Зеленский поспешил заявить, что умеет стрелять из пистолета.

"Имея при себе личное оружие, президент Украины ставит под угрозу не только себя и окружающих, но и всё государство", — прокомментировал киевский военный эксперт Олег Стариков. Напомним, ранее Зеленский признался, что всегда носит с собой пистолет.

— Охрана всегда делала всё возможное, чтобы у первого лица не было при себе оружия. Например, у офицеров есть личное оружие, но они всегда его носят. Надо научиться, чтобы оно было на предохранителе, чтобы не был патрон в патроннике, чтобы ты не доставал там, не щёлкал и т.п., это основа. Вряд ли Зеленский умеет это делать. Ну очень много случаев, когда неосторожное поведение с оружием к чему-то приводит. А в нынешней ситуации это приведёт к трагедии не для конкретного человека, а к трагедии для всей страны, государства Украина, — прокомментировал Стариков.

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о возможных сценариях гибели президента Украины Владимира Зеленского из-за общественного недовольства.

— Текущая внутриполитическая обстановка на Украине говорит о том, что население страны всё больше недовольно своим президентом. Это значит, что чем скорее Зеленский покинет свой пост, тем лучше. В противном случае против него восстанут его же граждане: начнётся либо новый Майдан, либо запланированный военный бунт, — сказал Ритетр.

Владимир Зеленский под охраной. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Однако всеми украинскими военными структурами руководят представители западных стран. Оперативно-тактические задачи решают офицеры НАТО. А главкомы Валерий Залужный и Александр Сырский служат прикрытием для деятельности американских, польских и британских военных. Поэтому в этой ситуации на организацию нового Майдана вряд ли кто-то решится потратить деньги, которых выделяют всё меньше.

Пророчествами для Зеленского уже всерьёз занялись западные журналисты. Например, не выдержали напряжения в газете Handelsblatt и пообещали главе Незалежной ножи в спину от союзников. Началом конца дружбы станет отказ стран от зерновой сделки, посчитали в Германии.

Не осталась незамеченной информация газеты New York Times, когда в разгар делёжки бюджетов на военные расходы ВСУ США внезапно решили потратить средства на радиационные датчики для Киева.

Возможно, американцы готовят на Украине ядерную провокацию, делают вывод эксперты. А Зеленского ждёт судьба последнего президента в истории Украины. Повод строить такие предположения напрашивается сам. Зачем иначе Незалежной они потребовались сейчас.

В Вашингтоне решили не притворяться и заранее обеспокоиться подготовкой к… неожиданному событию. — Установка сети сенсоров поможет избежать ошибки при определении ответственной стороны в случае ядерного взрыва. Тем не менее если ЧП произойдёт в результате применения оружия, которое доставят на место на транспортном средстве, а не с помощью ракеты, то установить виновного будет практически невозможно, — пишет NYT.

А сегодня министр обороны Украины Резников заявил о том, что Киев в ближайшее время заставит Россию завершить войну.

— Скажем, что-то произойдёт с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения — и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, — сказал он. Это, по его словам, может вынудить РФ закончить боевые действия, сделав "жест доброй воли".

Не удержался от мрачного прогноза и экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, по его словам, в ближайшее время Украина полностью потеряет поддержку США. "США резко уходят с поля поддержки Украины. Ещё месяц, два или три — и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение", — как отрезал Соскин.

Он объясняет, что на территории США фиксируются всё большие финансовые проблемы, а население страны теряет интерес к поддержке киевского режима.

Авторы Дмитрий Шестопалов