Российские войска уничтожили до 255 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Ещё не менее 255 человек потеряла украинская армия за минувшие сутки на Донецком направлении. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков.
Что касается техники, то, по словам представителя оборонного ведомства, украинская сторона в этом районе лишилась двух бронемашин, шести автомобилей, двух гаубиц и одной самоходной артиллерийской установки. Конашенков также добавил, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Белогоровка.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российским бойцам впервые удалось перехватить в зоне специальной военной операции американскую умную бомбу JDAM.