Ещё не менее 255 человек потеряла украинская армия за минувшие сутки на Донецком направлении. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков.

Что касается техники, то, по словам представителя оборонного ведомства, украинская сторона в этом районе лишилась двух бронемашин, шести автомобилей, двух гаубиц и одной самоходной артиллерийской установки. Конашенков также добавил, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Белогоровка.