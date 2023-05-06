ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 04:11
3724

Российские военные поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки поразили свыше 170 целей, среди которых — живая сила и огневые средства противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук, передаёт РИА "Новости".

Во время контрбатарейной борьбы удалось обнаружить и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти миномётных расчётов ВСУ. Также были уничтожены реактивные снаряды противника типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.

"В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады Национальной гвардии Украины", — поделился Савчук.

ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

В то же время российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области. В ходе выполнения задач специальной военной операции также удалось поразить 14 беспилотников в районах населённых пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое ЛНР, Ивановка ДНР, а также Лесное и Малая Белозёрка Запорожской области.

BannerImage

T.me / Минобороны России

Ольга Платонова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar