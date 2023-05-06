Российские военные поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки поразили свыше 170 целей, среди которых — живая сила и огневые средства противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук, передаёт РИА "Новости".

Во время контрбатарейной борьбы удалось обнаружить и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти миномётных расчётов ВСУ. Также были уничтожены реактивные снаряды противника типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.

"В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады Национальной гвардии Украины", — поделился Савчук.