КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 03:29

ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Лизуновка", приводит его слова РИА "Новости".

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Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ

Также российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырёх подразделений украинских войск на Купянском направлении в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три — Харьковская область), а также в районе Стельмаховки ЛНР.

Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кировограда. Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские военные нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.

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T.me / Минобороны России

Юлия Коновалова
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