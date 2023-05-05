ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в районе населённого пункта Лизуновка Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Лизуновка", — приводит его слова РИА "Новости".

На Купянском направлении в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три — Харьковская область), а также в районе Стельмаховки ЛНР были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ.