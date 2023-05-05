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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 03:29
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ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в районе населённого пункта Лизуновка Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Лизуновка", приводит его слова РИА "Новости".

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На Купянском направлении в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три — Харьковская область), а также в районе Стельмаховки ЛНР были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кировограда. Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские военные поразили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.

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T.me / Минобороны России

Юлия Коновалова
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