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Опубликовано 4 мая 2023, 22:20
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Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ

Армия России предотвратила запуск очередного украинского беспилотника по территории РФ, выследив и уничтожив пикап, на котором находился БПЛА. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в Сумской области Украины. На видео запечатлён момент нанесения точных ударов по автомобилю ВСУ. Украинские военные пытались спрятать его за зданием, однако миномётным огнём он был поражён.

Уничтожение пикапа ВСУ, с которого готовился запуск беспилотника. Видео © T.me / SHOT

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Ранее бойцы Российской армии уничтожили хранилище топлива украинских войск в районе Кировограда. Кроме того, они нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.

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t.me / SHOT

Ольга Платонова
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