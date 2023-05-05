Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ

Армия России предотвратила запуск очередного украинского беспилотника по территории РФ, выследив и уничтожив пикап, на котором находился БПЛА. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в Сумской области Украины. На видео запечатлён момент нанесения точных ударов по автомобилю ВСУ. Украинские военные пытались спрятать его за зданием, однако миномётным огнём он был поражён.

Уничтожение пикапа ВСУ, с которого готовился запуск беспилотника. Видео © T.me / SHOT