Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ
Армия России предотвратила запуск очередного украинского беспилотника по территории РФ, выследив и уничтожив пикап, на котором находился БПЛА. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Всё произошло в Сумской области Украины. На видео запечатлён момент нанесения точных ударов по автомобилю ВСУ. Украинские военные пытались спрятать его за зданием, однако миномётным огнём он был поражён.
Уничтожение пикапа ВСУ, с которого готовился запуск беспилотника. Видео © T.me / SHOT
Ранее бойцы Российской армии уничтожили хранилище топлива украинских войск в районе Кировограда. Кроме того, они нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.
t.me / SHOT