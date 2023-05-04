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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 12:10
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В Госдуме предсказали, чем обернётся контрнаступление для ВСУ

Депутат Журавлёв: Запад толкает Украину на контрнаступление, как в пропасть

Западные политики толкают украинскую армию на контрнаступление, как в пропасть. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Украина, может, и не хотела бы, и сил нет, но позади всё время маячит вооружённый жандарм, который всё равно что заградотряд", отметил депутат.

По мнению Журавлёва, неслучайно зарубежные аналитики и СМИ сравнивают пресловутый "украинский контрнаступ" с Курской битвой. Депутат напомнил, что гитлеровцы тогда тоже долгое время копили силы, не решаясь ударить, а вот после разгрома у вермахта вообще не было ресурсов для продолжения противостояния.

"Так и сейчас. Сломив ВСУ, а это обязательно произойдёт (мне хорошо известны и настрой наших бойцов, и мощь наших укреплений), гнать их будем до самого Киева, а то и до Львова. А там и народ, крайне недовольный политикой Зеленского, поднимется против украинской верхушки, образовав российский фронт ещё и внутри страны", — отметил собеседник Лайфа.

Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ
Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Украину и её западных спонсоров, по его словам, ждут печальные последствия, а Российская армия готова к любому развитию событий.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ольга Годуненко
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