Западные политики толкают украинскую армию на контрнаступление, как в пропасть. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Украина, может, и не хотела бы, и сил нет, но позади всё время маячит вооружённый жандарм, который всё равно что заградотряд", — отметил депутат.

По мнению Журавлёва, неслучайно зарубежные аналитики и СМИ сравнивают пресловутый "украинский контрнаступ" с Курской битвой. Депутат напомнил, что гитлеровцы тогда тоже долгое время копили силы, не решаясь ударить, а вот после разгрома у вермахта вообще не было ресурсов для продолжения противостояния.

"Так и сейчас. Сломив ВСУ, а это обязательно произойдёт (мне хорошо известны и настрой наших бойцов, и мощь наших укреплений), гнать их будем до самого Киева, а то и до Львова. А там и народ, крайне недовольный политикой Зеленского, поднимется против украинской верхушки, образовав российский фронт ещё и внутри страны", — отметил собеседник Лайфа.