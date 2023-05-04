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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 22:58
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Москва предупредила Киев о печальных последствиях контрнаступления

Замглавы МИД Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ

В случае контрнаступления Украину и её западных спонсоров ждут печальные последствия, российская армия готова к любому развитию событий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведёт лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчёт неминуемо печальных последствий того, что они замышляют", — приводят слова дипломата "Известия".

Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось
Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось

Галузин указал, что Армия России подготовлена к любым вариантам развития событий, поэтому никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат. Замминистра также добавил, что ни Западу, ни Украине мир не нужен, иначе они бы ещё в 2021 году согласились на предложение Москвы по заключению договора о гарантиях безопасности.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский 3 мая посетил Финляндию, откуда анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Он надеется, что после этого Киеву передадут западные истребители.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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