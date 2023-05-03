Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что наступление Вооружённых сил Украины, которое Киев анонсирует несколько месяцев, уже началось.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", — цитирует Пригожина его пресс-служба.