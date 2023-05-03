Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что наступление Вооружённых сил Украины, которое Киев анонсирует несколько месяцев, уже началось.
"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Он считает, что в ближайшее время, может быть дни, наступление ВСУ может перейти в активную фазу.
Напомним, Киев не первый месяц широко анонсирует "контрнаступление". Сегодня, 3 мая, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнёт обещанный манёвр. Тем временем Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук.
ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"