Зеленский из Финляндии анонсировал скорое контрнаступление ВСУ

"Почему я уверен, что у нас будут самолёты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них, уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии, куда прибыл сегодня с визитом.