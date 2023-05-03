Зеленский из Финляндии анонсировал скорое контрнаступление ВСУ
Зеленский уверен в передаче западных самолётов после начала контрнаступления ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скоро ВСУ пойдут в наступление. Он надеется, что после этого Киеву передадут западные истребители.
"Почему я уверен, что у нас будут самолёты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них, уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии, куда прибыл сегодня с визитом.
Он добавил, что уверенность в получении от Запада боевых самолётов базируется на том, как развивались события прежде. По словам Зеленского, Киев получал военную помощь, когда предпринимал какие-либо активные действия.
Напомним, ранее в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё сообщили о необъявленном визите Зеленского в Хельсинки, где пройдёт саммит стран Северной Европы. В нём также примут участие премьеры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
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