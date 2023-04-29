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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 18:22
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Зеленский решил бросить ВСУ в контрнаступление без истребителей F-16

Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ начнут своё контрнаступление без западных истребителей F-16. По его оценке, времени на дальнейшее ожидание боевой авиации от союзников не осталось.

"Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнём до того, как у нас появятся западные истребители", написал украинский лидер в своём телеграм-канале и признал, что без поддержки с воздуха армии придётся сложнее, потерь среди солдат будет больше.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Матвей Константинов
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