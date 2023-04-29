Киев судорожно закупается полиэтиленовыми "гробами" перед контрнаступлением ВСУ

На Украине Минздрав закупает в огромном количестве мешки для трупов — всего около 26 тысяч штук — в преддверии предполагаемого контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Mash и публикует фото с украинского сайта госзакупок.

На Украине Минздрав закупает в огромном количестве мешки для трупов. Фото © t.me / Mash

Заявки датируются мартом и апрелем, какая-то часть мешков отправится в Киевскую городскую больницу и в Харьковскую ГКБ № 13, остальные предназначены для украинских позиций на передовой. Каждый такой "гроб" должен выдерживать до 200 килограммов.