Киев судорожно закупается полиэтиленовыми "гробами" перед контрнаступлением ВСУ
Минздрав Украины закупил 26 тысяч полиэтиленовых мешков для трупов
Военнослужащие ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim
На Украине Минздрав закупает в огромном количестве мешки для трупов — всего около 26 тысяч штук — в преддверии предполагаемого контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Mash и публикует фото с украинского сайта госзакупок.
На Украине Минздрав закупает в огромном количестве мешки для трупов. Фото © t.me / Mash
Заявки датируются мартом и апрелем, какая-то часть мешков отправится в Киевскую городскую больницу и в Харьковскую ГКБ № 13, остальные предназначены для украинских позиций на передовой. Каждый такой "гроб" должен выдерживать до 200 килограммов.
Судя по данным с сайта, заявки уже выполнены, тем более что Киев неоднократно запускал информацию о том, что готов к нанесению ответного удара по российским войскам.
Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на слитые документы Минобороны США сообщила, что якобы контрнаступление ВСУ намечено на 12 мая. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинская армия попробует нанести контрудар до 15 мая.