В США раскрыли ужасающие потери украинской армии

ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв, и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"У Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", — сказал он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам разведчика, на данный момент ситуация такова, что Армия России хорошо обучена и обладает всем необходимым, а ВСУ состоят из неподготовленных мобилизованных. Сейчас Украина, добавил он, находится в трудной ситуации: сложно говорить не то что о контрнаступлении, а даже об обороне.