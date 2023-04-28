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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 13:05
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В США раскрыли ужасающие потери украинской армии

Экс-разведчик Риттер: Украина потеряла 80 процентов личного состава ВСУ

ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв, и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"У Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", сказал он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам разведчика, на данный момент ситуация такова, что Армия России хорошо обучена и обладает всем необходимым, а ВСУ состоят из неподготовленных мобилизованных. Сейчас Украина, добавил он, находится в трудной ситуации: сложно говорить не то что о контрнаступлении, а даже об обороне.

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Ранее Скотт Риттер усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение доживут до конца вооружённого конфликта. Причём Россия не будет оплачивать оставшиеся долги киевского режима.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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