Украинский лидер Владимир Зеленский и его кабмин не доживут до конца конфликта с РФ. В этом убеждён бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, все контракты Киева с компаниями США будут аннулированы Россией.

"Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда боевые действия закончатся. Российское руководство не возьмёт на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет", — отметил он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Таким образом он ответил на вопрос о сохранении инвестиционными гигантами подрядов на восстановление Незалежной. Риттер подчеркнул, что Россия не продаст собственные земли зарубежным организациям типа BlackRock.