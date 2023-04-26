Зеленскому и его кабмину предсказали печальный конец до завершения конфликта с РФ
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский и его кабмин не доживут до конца конфликта
Украинский лидер Владимир Зеленский и его кабмин не доживут до конца конфликта с РФ. В этом убеждён бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, все контракты Киева с компаниями США будут аннулированы Россией.
"Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда боевые действия закончатся. Российское руководство не возьмёт на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет", — отметил он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Таким образом он ответил на вопрос о сохранении инвестиционными гигантами подрядов на восстановление Незалежной. Риттер подчеркнул, что Россия не продаст собственные земли зарубежным организациям типа BlackRock.
Ранее американский актёр Стивен Сигал заявил, что Зеленский работает на нацистов. Таким мнением он поделился в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
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