Американский актёр Стивен Сигал назвал нацизм главной движущей силой ВСУ. Таким мнением он поделился в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

По словам звезды боевиков, пересмотрев большое количество документальных фильмов об Украине, он понял, что их создатели, а также многие блогеры и журналисты, которые посвятили себя этой теме, не до конца владеют вопросом и даже не были в этой стране. Тогда, по словам Сигала, он принял решение самому поехать на Украину и поговорить с теми, кто там воюет. Со слов актёра, ему удалось пообщаться с теми самыми националистами, которые являются главной силой украинской военной машины.

"Для меня стало очевидным, что нацисты и нацизм — это та сила, которая движет украинскую военную машину. И Зеленский работает на нацистов постоянно. Он обманывает людей — говорит, что он еврей, что он ненавидит нацистов. Но это не так, он на них работает, использует в своих целях", — сказал Сигал.

71-летний актер также добавил, что считает Россию своим домом "навсегда" и что он "будет жить и умрёт в России". Не сомневается знаменитость и в нашей скорой победе в СВО.