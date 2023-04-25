Российский лидер Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия. Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия", — подчеркнул он в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что российский президент спас страну после сложных 1990-х годов. По его мнению, глава государства говорит истину и стоит на правильной стороне истории. Именно благодаря Путину РФ находится на нынешнем мировом уровне, заключил ветеран американской разведки.