В Кремле опровергли фейк о "бункере" Путина

У президента России Владимира Путина такой запас энергии, что он не позволит ему усидеть в каком-либо бункере. Таким мнением поделился в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые сегодня любят распространять украинские СМИ.

"Вы видите, какой у нас президент. Он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает рядом. Его здоровье, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел", — заверил представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

При этом Песков напомнил о Координационном аналитическом центре Правительства РФ. Он действительно находится в бункере. По словам представителя Кремля, это "феноменальное высокотехнологическое пространство", где кабмин в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране.