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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 09:29
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В Кремле назвали странными слухи о "двойнике" Путина в зоне СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, а его "двойник". В ходе брифинга в четверг журналисты спросили у представителя Кремля, как он мог бы назвать такое "странное" заявление.

"Так же, как вы, — назвать его весьма странным", отреагировал Песков.

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР. А позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что глава российского государства Владимир Путин на самом деле не посещал новые регионы России, а вместо него там якобы был его двойник.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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