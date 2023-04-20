В Кремле назвали странными слухи о "двойнике" Путина в зоне СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, а его "двойник". В ходе брифинга в четверг журналисты спросили у представителя Кремля, как он мог бы назвать такое "странное" заявление.

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР. А позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что глава российского государства Владимир Путин на самом деле не посещал новые регионы России, а вместо него там якобы был его двойник.