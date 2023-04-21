Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сравнил Украину с "гнилым кораблём" из-за повсеместной коррупции в стране. Мнением он поделился с ютуб-каналом U.S. Tour of Duty.

"Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, — спустить его на воду и утопить", — отметил он.

Как отметил Риттер, из-за процветающей на Украине коррупции ЕС не удастся разрешить ситуацию с украинским зерном. По его словам, киевский режим не заслуживает доверия и Западу стоит прекратить всякую поддержку Владимира Зеленского.