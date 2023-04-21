КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 19:40

В США сравнили Украину с "гнилым кораблём" и предложили наказать Зеленского за обман

Экс-разведчик США Риттер назвал Украину гнилым кораблём, который надо утопить

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сравнил Украину с "гнилым кораблём" из-за повсеместной коррупции в стране. Мнением он поделился с ютуб-каналом U.S. Tour of Duty.

"Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, — спустить его на воду и утопить", — отметил он.

Как отметил Риттер, из-за процветающей на Украине коррупции ЕС не удастся разрешить ситуацию с украинским зерном. По его словам, киевский режим не заслуживает доверия и Западу стоит прекратить всякую поддержку Владимира Зеленского.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украину ждёт поражение без поддержки Запада. По его словам, каждый, "кто призывает прекратить помощь Киеву, действует в интересах России". Такого же мнения придерживается и министр обороны Германии Борис Писториус, который подчеркнул, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

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Unsplash

Ольга Платонова
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