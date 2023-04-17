Дуда предрёк Украине поражение без поддержки Запада

Если страны Запада перестанут оказывать поддержку Украине, то её ждёт поражение. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По словам политика, каждый, "кто призывает прекратить помощь Киеву, действует в интересах России".

"Если Украина не будет получать помощь, Россия выиграет эту войну. Мы их поддерживали и будем поддерживать. И призываем весь мир непрерывно оказывать помощь Украине... Россия не может выиграть", — заявил Дуда на пресс-конференции после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.