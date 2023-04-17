Глобальный Юг разгневан из-за очередной помощи МВФ Украине, пишут СМИ

Предвзятость Международного валютного фонда (МВФ), который выделил 15,6 миллиона долларов в качестве финансовой помощи Украине, возмущает глобальный Юг. Об этом написал обозреватель Bloomberg Михир Шарма.

"Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры", — отмечает он.

По мнению Шармы, пока развивающиеся страны проходят болезненную реструктуризацию ради новых кредитов, фонд помогает Украине, участвующей в вооружённом конфликте. Это делает его всё более предвзятым в глазах этих государств. Кроме того, международный финансовый институт нарушает собственные правила и идёт вразрез с 80-летней традицией. Обозреватель уверен, что союзники должны помогать Киеву напрямую, чтобы не подрывать репутацию МВФ.