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17 апреля, 02:55

Глобальный Юг разгневан из-за очередной помощи МВФ Украине, пишут СМИ

Bloomberg: Новая финансовая помощь МВФ Украине вызвала гнев у глобального Юга

Предвзятость Международного валютного фонда (МВФ), который выделил 15,6 миллиона долларов в качестве финансовой помощи Украине, возмущает глобальный Юг. Об этом написал обозреватель Bloomberg Михир Шарма.

"Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры", — отмечает он.

По мнению Шармы, пока развивающиеся страны проходят болезненную реструктуризацию ради новых кредитов, фонд помогает Украине, участвующей в вооружённом конфликте. Это делает его всё более предвзятым в глазах этих государств. Кроме того, международный финансовый институт нарушает собственные правила и идёт вразрез с 80-летней традицией. Обозреватель уверен, что союзники должны помогать Киеву напрямую, чтобы не подрывать репутацию МВФ.

В Британии объяснили, почему Украина пожалеет из-за кредитов МВФ

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Ранее Лайф сообщал, что Канада предоставит Украине в 2023 году кредит на сумму 2,4 миллиарда канадских долларов по линии Международного валютного фонда (МВФ). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны на следующий финансовый год.

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Twitter / IMF

Ольга Платонова
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