В Британии объяснили, почему Украина пожалеет из-за кредитов МВФ
Economist: Кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине
Украина может дорого заплатить за кредит по чрезвычайной программе Международного валютного фонда (МВФ) из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований. Об этом пишет The Economist.
"Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода, Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%", — пишет издание.
При этом каждый раз, когда Киев получает средства, фонд взимает ещё полпроцента за административные расходы.
Кроме того, из-за большого количества набранных кредитов Украина обязана платить надбавки, цель которых — "отбить у стран желание запрашивать у фонда больше, чем им требуется". В результате страна может получить ставку в 7,5–8%. Кроме надбавок все кредиты фонда сопровождаются рекомендациями по реформам и экономическими предписаниями.
Принимая во внимание тот факт, что фонд известен своей "твёрдой рукой", любые ошибки на украинской стороне могут привести к катастрофическим последствиям. Все риски для украинской экономики в теории должны быть прописаны в стресс-тестах МВФ, но его перспективный анализ легко вывести из равновесия. Таким образом, предсказать будущее любой разрушающейся экономики достаточно непросто, резюмирует The Economist.
Ранее замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что Киев планирует отдавать долги ЕС равномерными частями. На это понадобится по меньшей мере 35 лет, указала она.
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