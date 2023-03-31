В Британии объяснили, почему Украина пожалеет из-за кредитов МВФ

Украина может дорого заплатить за кредит по чрезвычайной программе Международного валютного фонда (МВФ) из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований. Об этом пишет The Economist.

"Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода, Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%", — пишет издание.

При этом каждый раз, когда Киев получает средства, фонд взимает ещё полпроцента за административные расходы.

Кроме того, из-за большого количества набранных кредитов Украина обязана платить надбавки, цель которых — "отбить у стран желание запрашивать у фонда больше, чем им требуется". В результате страна может получить ставку в 7,5–8%. Кроме надбавок все кредиты фонда сопровождаются рекомендациями по реформам и экономическими предписаниями.

Принимая во внимание тот факт, что фонд известен своей "твёрдой рукой", любые ошибки на украинской стороне могут привести к катастрофическим последствиям. Все риски для украинской экономики в теории должны быть прописаны в стресс-тестах МВФ, но его перспективный анализ легко вывести из равновесия. Таким образом, предсказать будущее любой разрушающейся экономики достаточно непросто, резюмирует The Economist.