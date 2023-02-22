Украина намерена закрыть все кредиты за 35 лет

На погашение всех кредитов, которые Евросоюз выдал Украине, у страны уйдёт около трёх десятилетий, сообщает агентство УНН. По словам заместителя министра финансов Незалежной Ольги Зыковой, Киев обязуется отдавать долги "абсолютно равномерными" частями.

"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнёры. Это является одним из примеров того, как партнёры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — сказала Зыкова.

Распределение возврата кредитов должно быть "абсолютно равномерным", уточнила чиновница. Также в 2023 году Украина рассчитывает получить новые грантовые и кредитные средства и работает над тем, чтобы их соотношение было таким же, "как в прошлом году".

По словам Зыковой, в течение этого года Украине будет предоставлено ещё 10 миллиардов долларов в грантовой форме.