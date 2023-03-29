Канада выделит Украине дополнительный кредит по линии МВФ на 1,76 млрд долларов
Канада предоставит Украине в 2023 году кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США) по линии Международного валютного фонда (МВФ). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны на следующий финансовый год.
Средства будут предоставлены из управляемого МВФ счёта для Украины. При этом в проекте указано, что Оттава уже предоставила Киеву кредитов на сумму 2,45 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).
Ранее Международный валютный фонд подтвердил, что предварительно договорился с Украиной о выдаче ей кредита на сумму 15,6 млрд долларов сроком на четыре года на ряд "макроэкономических и финансовых мер". Чтобы Украина получила эти деньги, совет директоров фонда должен одобрить такое решение. Этот кредит составляет 577% квоты Украины.
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