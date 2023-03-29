Канада выделит Украине дополнительный кредит по линии МВФ на 1,76 млрд долларов

Канада предоставит Украине в 2023 году кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США) по линии Международного валютного фонда (МВФ). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны на следующий финансовый год.

Средства будут предоставлены из управляемого МВФ счёта для Украины. При этом в проекте указано, что Оттава уже предоставила Киеву кредитов на сумму 2,45 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).