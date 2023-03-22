МВФ предварительно согласовал выделение Украине кредита на $15,6 млрд

Международный валютный фонд подтвердил, что предварительно договорился с Украиной о выдаче ей кредита на сумму 15,6 млрд долларов сроком на четыре года на ряд "макроэкономических и финансовых мер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму 15,6 млрд долларов на 48 месяцев", — рассказали там.

Чтобы Украина получила эти деньги, совет директоров фонда должен одобрить это решение. Этот кредит составляет 577% квоты Украины. В фонде ожидают, что он "поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнёров Украины".