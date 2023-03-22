Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 21:59

МВФ предварительно согласовал выделение Украине кредита на $15,6 млрд

Международный валютный фонд подтвердил, что предварительно договорился с Украиной о выдаче ей кредита на сумму 15,6 млрд долларов сроком на четыре года на ряд "макроэкономических и финансовых мер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму 15,6 млрд долларов на 48 месяцев", — рассказали там.

Чтобы Украина получила эти деньги, совет директоров фонда должен одобрить это решение. Этот кредит составляет 577% квоты Украины. В фонде ожидают, что он "поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнёров Украины".

"Подарок ко Дню независимости": Украина получила кредит от МВФ на 2,7 миллиарда долларов

"Подарок ко Дню независимости": Украина получила кредит от МВФ на 2,7 миллиарда долларов

Ранее замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что Киев планирует отдавать долги ЕС равномерными частями. На это уйдёт по меньшей мере 35 лет.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • мвф
  • кредит
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров