Дуда взбесил поляков идеей "перекрыть России кислород"

Президент Польши Анджей Дуда подвергся критике со стороны пользователей "Твиттера" за свою проукраинскую политику. В ходе поездки в Австрию он в очередной раз заявил о поддержке Киева и необходимости поставок вооружений ВСУ, а также предложил "перекрыть России кислород". В итоге на страницу канцелярии политика посыпались гневные комментарии.

"Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?", "А у Украины есть посол или министр, или её уже представляет Дуда?", "Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?", "Очередная непродуктивная поездка Дуды. Переливание из пустого в порожнее", — раскритиковали Дуду комментаторы.

Громче всех высказался пользователь под ником Cacek. Слова Дуды он назвал последними судорогами, а самого политика — президентом автократического государства на грани диктатуры. Комментатор считает, что польский лидер, как и жители республики, станут персонами нон грата в демократических странах. По его мнению, правление Дуды останется чёрной страницей в истории Польши.