В Германии предрекли Киеву "немедленный конец" в случае прекращения военной помощи

Прекращение военной помощи со стороны Запада будет означать "немедленный конец Украины". Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причём немедленный", — сказал он в интервью немецкому порталу The Pioneer.

В связи с этим Писториус подчеркнул, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.