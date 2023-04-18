Украине предрекли роль беднейшей страны мира

Украина может стать беднейшей страной во всём мире, а причина — в большом оттоке граждан за рубеж. Такое мнение высказал во вторник бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём телеграм-канале.

Отток беженцев за границу, по его оценкам, усилился на фоне объявленной на Украине мобилизации, которую Азаров назвал "могилизацией" населения. Таким образом, вся молодёжь попросту покинет страну ради жизни в более безопасном и благополучном месте, прогнозирует он.

"Это чревато тем, что экономика страны, которая сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", — написал Азаров.