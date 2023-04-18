КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 08:16

Украине предрекли роль беднейшей страны мира

Экс-премьер Украины Азаров предрёк этой стране роль одной из беднейших в мире

Украина может стать беднейшей страной во всём мире, а причина — в большом оттоке граждан за рубеж. Такое мнение высказал во вторник бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём телеграм-канале.

Отток беженцев за границу, по его оценкам, усилился на фоне объявленной на Украине мобилизации, которую Азаров назвал "могилизацией" населения. Таким образом, вся молодёжь попросту покинет страну ради жизни в более безопасном и благополучном месте, прогнозирует он.

"Это чревато тем, что экономика страны, которая сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", — написал Азаров.

Украинский владелец двух клиник возмутился своей бедностью в Канаде

Украинский владелец двух клиник возмутился своей бедностью в Канаде

Ранее Лайф рассказывал историю семьи украинских беженцев, переехавших в Канаду сразу после начала российской "Операции Z". Иностранцы пожаловались на трудности обитания в этой стране. Главной проблемой мигранты назвали нехватку денег на жизнь.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Алексей Берковиц
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