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13 апреля, 15:51

Бундестаг разрешил Польше передать Украине истребители МиГ-29 из запасов ГДР

Немецкое правительство выдало Польше разрешение на передачу Украине истребителей советского производства. Речь идёт о самолётах МиГ, полученных Варшавой из запасов бывшей ГДР, сообщает Der Spiegel.

Ранее в четверг польские власти официально попросили Бундестаг одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. При этом Варшава отказалась передать Киеву все свои МиГи. Кстати, всего Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк.

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Напомним, что до этого Польша пообещала Украине 200 своих бронетранспортёров Rosomak.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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