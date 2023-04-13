Бундестаг разрешил Польше передать Украине истребители МиГ-29 из запасов ГДР

Немецкое правительство выдало Польше разрешение на передачу Украине истребителей советского производства. Речь идёт о самолётах МиГ, полученных Варшавой из запасов бывшей ГДР, сообщает Der Spiegel.

Ранее в четверг польские власти официально попросили Бундестаг одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. При этом Варшава отказалась передать Киеву все свои МиГи. Кстати, всего Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк.