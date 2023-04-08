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8 апреля, 19:35

Польша пообещала Украине 200 своих бронетранспортёров Rosomak

Зеленский объявил о решении Польши передать Украине 200 БТР Rosomak

<p>БТР Rosomak. Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/KTO_Rosomak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Michigan Army National Guard</a></p>

БТР Rosomak. Фото © Wikipedia / Michigan Army National Guard

Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя в телеграм-канале свой визит в соседнюю страну.

"Есть новые договорённости по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортёров Rosomak — 200 машин: сейчас 100 и 100 впоследствии", — сказал Зеленский.

Также, по его словам, Варшава представит Киеву самоходные миномёты, ракетное вооружение и истребители МиГ.

Rosomak — это польский колёсный бронетранспортёр. Создан на основе машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии вооружён пушкой калибра 30 миллиметров.

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Как сообщал Лайф, ранее речь шла о поставке Украине только 100 БТР Rosomak. Тогда отмечалось, что заплатить за это должен ЕС, что возмутило читателей французской газеты Le Figaro.

Андрей Григорьев
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