Польша пообещала Украине 200 своих бронетранспортёров Rosomak

Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя в телеграм-канале свой визит в соседнюю страну.

"Есть новые договорённости по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортёров Rosomak — 200 машин: сейчас 100 и 100 впоследствии", — сказал Зеленский.

Также, по его словам, Варшава представит Киеву самоходные миномёты, ракетное вооружение и истребители МиГ.

Rosomak — это польский колёсный бронетранспортёр. Создан на основе машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии вооружён пушкой калибра 30 миллиметров.