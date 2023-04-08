ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 12:16

"Зачем еврею извиняться?": В Польше возмутились поведением Зеленского во время визита в Польшу

Myśl Polska: Зеленский в Польше не извинился за преступления Киева

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу нельзя оценивать позитивно, ведь президент не извинился за преступления Киева. Такое мнение выразил обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Он убеждён, что орден Белого орла, которым наградили Зеленского, нужно переименовать в "орден Птицы Додо", которая олицетворяет глупость.

"За что Зеленский мог бы извиниться, так это за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, за инцидент в Пшеводуве. По вине украинцев польские граждане лишились жизни и имущества. Извинение — это признание вины, что означает необходимость выплаты компенсации. Сами пострадавшие молчат, так зачем напоминать об этом?" — отметил Пяста.

По мнению обозревателя, Зеленский понимает, что "глупых поляков" достаточно похлопать по спине, чтобы они забыли о своих интересах и продолжили спонсировать обанкротившуюся Незалежную. Пяста считает, что президент Украины мог бы также извиниться за Волынскую резню, однако отказался отмежеваться от убийц.

"Зачем русскоязычному еврею извиняться за преступления? Он не хочет, потому что это неудобно, и не обязан, потому что Польша его не принуждает", — заключил Пяста.

В Сети жёстко раскритиковали требования Зеленского к Западу

В Сети жёстко раскритиковали требования Зеленского к Западу

Напомним, что ранее Зеленский впервые посетил Польшу с официальным визитом. В ходе встречи его польский коллега Дуда обещал Украине половину польских истребителей МиГ-29. Украинские СМИ узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей. При этом в Польше назвали опасными планы такого сближения.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров