Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу нельзя оценивать позитивно, ведь президент не извинился за преступления Киева. Такое мнение выразил обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Он убеждён, что орден Белого орла, которым наградили Зеленского, нужно переименовать в "орден Птицы Додо", которая олицетворяет глупость.

"За что Зеленский мог бы извиниться, так это за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, за инцидент в Пшеводуве. По вине украинцев польские граждане лишились жизни и имущества. Извинение — это признание вины, что означает необходимость выплаты компенсации. Сами пострадавшие молчат, так зачем напоминать об этом?" — отметил Пяста.

По мнению обозревателя, Зеленский понимает, что "глупых поляков" достаточно похлопать по спине, чтобы они забыли о своих интересах и продолжили спонсировать обанкротившуюся Незалежную. Пяста считает, что президент Украины мог бы также извиниться за Волынскую резню, однако отказался отмежеваться от убийц.