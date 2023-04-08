"Зачем еврею извиняться?": В Польше возмутились поведением Зеленского во время визита в Польшу
Myśl Polska: Зеленский в Польше не извинился за преступления Киева
Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу нельзя оценивать позитивно, ведь президент не извинился за преступления Киева. Такое мнение выразил обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Он убеждён, что орден Белого орла, которым наградили Зеленского, нужно переименовать в "орден Птицы Додо", которая олицетворяет глупость.
"За что Зеленский мог бы извиниться, так это за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, за инцидент в Пшеводуве. По вине украинцев польские граждане лишились жизни и имущества. Извинение — это признание вины, что означает необходимость выплаты компенсации. Сами пострадавшие молчат, так зачем напоминать об этом?" — отметил Пяста.
По мнению обозревателя, Зеленский понимает, что "глупых поляков" достаточно похлопать по спине, чтобы они забыли о своих интересах и продолжили спонсировать обанкротившуюся Незалежную. Пяста считает, что президент Украины мог бы также извиниться за Волынскую резню, однако отказался отмежеваться от убийц.
"Зачем русскоязычному еврею извиняться за преступления? Он не хочет, потому что это неудобно, и не обязан, потому что Польша его не принуждает", — заключил Пяста.
Напомним, что ранее Зеленский впервые посетил Польшу с официальным визитом. В ходе встречи его польский коллега Дуда обещал Украине половину польских истребителей МиГ-29. Украинские СМИ узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей. При этом в Польше назвали опасными планы такого сближения.
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