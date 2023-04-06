В Польше назвали опасными планы объединения с Украиной

Идея создания единого государства Польши и Украины нереализуема и не отвечает интересам самой Варшавы. Такое мнение высказала бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч.

"Любые прогнозы насчёт создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными", — сказала она в эфире RMF FM.

Дипломат признала привлекательность идеи о создании такого государства, не выразила уверенности в том, что на практике такое будет невозможно.

"Это не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих наших стран", — считает экс-посол.