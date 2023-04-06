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6 апреля, 19:37

В Польше назвали опасными планы объединения с Украиной

Экс-посол Пелчиньская-Наленч сочла нереализуемой идею польско-украинской унии

Идея создания единого государства Польши и Украины нереализуема и не отвечает интересам самой Варшавы. Такое мнение высказала бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч.

"Любые прогнозы насчёт создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными", — сказала она в эфире RMF FM.

Дипломат признала привлекательность идеи о создании такого государства, не выразила уверенности в том, что на практике такое будет невозможно.

"Это не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих наших стран", — считает экс-посол.

Как полагает Пелчиньская-Наленч, Польше следует прежде всего думать о своих интересах. А что касается Украины, восстановление этой страны дипломат предлагает организовать за счёт ЕС, Запада в целом, тогда и для Варшавы будет выгода.

Намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети

Намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский впервые посетил Польшу с официальным визитом. В ходе встречи Дуда обещал Украине половину польских истребителей МиГ-29. Украинские СМИ узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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