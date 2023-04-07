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7 апреля, 05:33

В Сети жёстко раскритиковали требования Зеленского к Западу

Пользователи Twitter высмеяли требование Зеленского поставить больше оружия

В Сети жёстко раскритиковали вернувшегося из Польши президента Украины Владимира Зеленского к Западу с требованием передать Киеву ещё больше вооружения, в том числе боевой техники и снарядов. Пользователи "Твиттера" призвали лидера Незалежной "отвалить от их кошелька".

"Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов.

"Боже мой! У тебя что, опять закончились деньги?" — задался вопросом другой юзер.

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Ещё один пользователь, критикуя требования Зеленского, заметил, что тот "никогда не думал о защите своего народа".

"Эй, да это же стриптизёрша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отметил комментатор.

"Проблема американцев с тобой заключается в том, что ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — возмутился юзер.

Ранее сообщалось, что Зеленский рискует страной в конфликте с РФ. По словам Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР, украинский президент ошибается, думая, что "ядерный зонтик США" может спасти Незалежную.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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