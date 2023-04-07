В Сети жёстко раскритиковали требования Зеленского к Западу
Пользователи Twitter высмеяли требование Зеленского поставить больше оружия
В Сети жёстко раскритиковали вернувшегося из Польши президента Украины Владимира Зеленского к Западу с требованием передать Киеву ещё больше вооружения, в том числе боевой техники и снарядов. Пользователи "Твиттера" призвали лидера Незалежной "отвалить от их кошелька".
"Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов.
"Боже мой! У тебя что, опять закончились деньги?" — задался вопросом другой юзер.
Ещё один пользователь, критикуя требования Зеленского, заметил, что тот "никогда не думал о защите своего народа".
"Эй, да это же стриптизёрша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отметил комментатор.
"Проблема американцев с тобой заключается в том, что ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — возмутился юзер.
Ранее сообщалось, что Зеленский рискует страной в конфликте с РФ. По словам Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР, украинский президент ошибается, думая, что "ядерный зонтик США" может спасти Незалежную.
t.me / V_Zelenskiy_official