В Сети жёстко раскритиковали требования Зеленского к Западу

В Сети жёстко раскритиковали вернувшегося из Польши президента Украины Владимира Зеленского к Западу с требованием передать Киеву ещё больше вооружения, в том числе боевой техники и снарядов. Пользователи "Твиттера" призвали лидера Незалежной "отвалить от их кошелька".

"Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов.

"Боже мой! У тебя что, опять закончились деньги?" — задался вопросом другой юзер.

Ещё один пользователь, критикуя требования Зеленского, заметил, что тот "никогда не думал о защите своего народа".

"Эй, да это же стриптизёрша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отметил комментатор.

"Проблема американцев с тобой заключается в том, что ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — возмутился юзер.