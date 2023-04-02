В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил ветеран и писатель ВС США Ноктис Дрейвен. По его словам, РФ не пытается захватить Украину, она "освобождает её от Запада".

"Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", — написал Дрейвен в соцсетях.

Он также добавил, что Москва имеет значительное количество ядерного оружия. Как он указал, российская сторона желала прийти к компромиссу в виде нейтральной Украины и её отказа от вступления в НАТО, но была вынуждена действовать иначе из-за агрессии официального Киева.