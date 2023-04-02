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2 апреля, 06:07

В США назвали Зеленского вредителем и объяснили цель России на Украине

Американский ветеран Дрейвен: Россия борется с "вредительским режимом" Зеленского

В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил ветеран и писатель ВС США Ноктис Дрейвен. По его словам, РФ не пытается захватить Украину, она "освобождает её от Запада".

"Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", — написал Дрейвен в соцсетях.

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Он также добавил, что Москва имеет значительное количество ядерного оружия. Как он указал, российская сторона желала прийти к компромиссу в виде нейтральной Украины и её отказа от вступления в НАТО, но была вынуждена действовать иначе из-за агрессии официального Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский рискует страной в конфликте с Россией. Как заявила Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, украинский лидер ошибается, думая, что "ядерный зонтик США" может спасти Незалежную.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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