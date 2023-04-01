Сестра Ким Чен Ына: Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рискует страной в конфликте с Россией. Об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"[Зеленский] рискует своей страной и желает обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций", — приводит её слова ЦТАК.

По мнению сестры лидера КНДР, президент Украины ошибается, думая, что "ядерный зонтик США" может спасти Незалежную.