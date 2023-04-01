Сестра Ким Чен Ына: Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рискует страной в конфликте с Россией. Об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
"[Зеленский] рискует своей страной и желает обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций", — приводит её слова ЦТАК.
По мнению сестры лидера КНДР, президент Украины ошибается, думая, что "ядерный зонтик США" может спасти Незалежную.
Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленский является частью кровавой авантюры, а не самостоятельным игроком. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, он исполняет роль пешки в руках британских советников, которые в действительности и принимают решения.
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