Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования снарядов с обеднённым ураном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её оценке, он исполняет роль пешки в руках британских советников, которые в действительности и принимают решения.

"Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обеднённым ураном, так он и сделает. Потому что напичканы он и его ближайшее окружение британскими так называемыми советниками-инструкторами, а по большому счёту руководителями этой всей кровавой авантюры", — объяснила Захарова на брифинге.