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30 марта, 16:04

Захарова считает Зеленского пешкой в кровавой авантюре с урановыми снарядами

Захарова считает Зеленского частью кровавой авантюры, а не самостоятельным игроком

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка

Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования снарядов с обеднённым ураном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её оценке, он исполняет роль пешки в руках британских советников, которые в действительности и принимают решения.

"Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обеднённым ураном, так он и сделает. Потому что напичканы он и его ближайшее окружение британскими так называемыми советниками-инструкторами, а по большому счёту руководителями этой всей кровавой авантюры", — объяснила Захарова на брифинге.

Представитель МИД заметила, что украинскому лидеру раздают приказы из Лондона, потому что деньги идут в том числе оттуда.

Стало известно об использовании Британией в Ираке снарядов с обеднённым ураном

Стало известно об использовании Британией в Ираке снарядов с обеднённым ураном

Напомним, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. Он назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. В свою очередь в Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Британию.

Андрей Бражников
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