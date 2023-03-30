Захарова считает Зеленского пешкой в кровавой авантюре с урановыми снарядами
Захарова считает Зеленского частью кровавой авантюры, а не самостоятельным игроком
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка
Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования снарядов с обеднённым ураном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её оценке, он исполняет роль пешки в руках британских советников, которые в действительности и принимают решения.
"Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обеднённым ураном, так он и сделает. Потому что напичканы он и его ближайшее окружение британскими так называемыми советниками-инструкторами, а по большому счёту руководителями этой всей кровавой авантюры", — объяснила Захарова на брифинге.
Представитель МИД заметила, что украинскому лидеру раздают приказы из Лондона, потому что деньги идут в том числе оттуда.
Напомним, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. Он назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. В свою очередь в Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Британию.