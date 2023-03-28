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28 марта, 14:25

Стало известно об использовании Британией в Ираке снарядов с обеднённым ураном

Declassified UK: Британские военные применили в Ираке снаряды с более 2,3 тонны обеднённого урана

Вооружённые силы Великобритании во время военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и в ходе вторжения в Ирак в 2003-м применяли боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщает издание Declassified UK.

"Боеприпасы, содержащие более 2,3 тонны обеднённого урана, были выпущены британскими силами в операциях против Ирака в 1991 и 2003 годах", — говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что после вторжения в Ирак Министерство обороны Соединённого Королевства заявило, что "морально признаёт обязательство" помочь в расчистке местности от обломков примерно 420 снарядов.

Также, по данным Declassified UK, на прошлой неделе военное ведомство Британии заявило, что Лондонское королевское общество (главное научное общество страны) поддерживает решение отправить снаряды с обеднённым ураном на Украину. Отмечается, что "независимое исследование учёных" прогнозирует незначительные последствия применения вещества.

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Как сообщал Лайф, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. Также глава государства назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. В свою очередь в Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Великобританию за решение о поставках боеприпасов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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