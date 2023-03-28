Стало известно об использовании Британией в Ираке снарядов с обеднённым ураном

Вооружённые силы Великобритании во время военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и в ходе вторжения в Ирак в 2003-м применяли боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщает издание Declassified UK.

"Боеприпасы, содержащие более 2,3 тонны обеднённого урана, были выпущены британскими силами в операциях против Ирака в 1991 и 2003 годах", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после вторжения в Ирак Министерство обороны Соединённого Королевства заявило, что "морально признаёт обязательство" помочь в расчистке местности от обломков примерно 420 снарядов.

Также, по данным Declassified UK, на прошлой неделе военное ведомство Британии заявило, что Лондонское королевское общество (главное научное общество страны) поддерживает решение отправить снаряды с обеднённым ураном на Украину. Отмечается, что "независимое исследование учёных" прогнозирует незначительные последствия применения вещества.