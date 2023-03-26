В ЕП напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном

Применение боеприпасов с обеднённым ураном может пагубно отразиться на здоровье людей, оказавшихся в зоне поражения, но почему-то западные власти не осудили Великобританию за желание поставить такие снаряды на Украину. Такое заявление в "Твиттере" сделал депутат Европарламента Мик Уоллес.

"Почему ни один из трёх лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном? Эта радиоактивная материя может преследовать как украинцев, так и россиян на протяжении нескольких поколений с риском онкологии и врождёнными дефектами", — написал он.