В ЕП напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном
Депутат ЕП Уоллес осудил Лондон за решение поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном
Применение боеприпасов с обеднённым ураном может пагубно отразиться на здоровье людей, оказавшихся в зоне поражения, но почему-то западные власти не осудили Великобританию за желание поставить такие снаряды на Украину. Такое заявление в "Твиттере" сделал депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Почему ни один из трёх лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном? Эта радиоактивная материя может преследовать как украинцев, так и россиян на протяжении нескольких поколений с риском онкологии и врождёнными дефектами", — написал он.
Евродепутат задался вопросом, является ли данное решение очередным проявлением "европейских ценностей" в действии.
Напомним, Британия заявила об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент России Владимир Путин предупредил, что в этом случае Москве придётся отреагировать должным образом. Он также назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. Вместе с тем глава государства сказал, что РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики, а вот странам Запада придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.
Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency