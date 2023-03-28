Политолог заявил, что петиция о запрете снарядов с ураном показывает здравомыслие народа Украины

Петиция о запрете применения ВСУ снарядов с обеднённым ураном вряд ли как-то изменит ситуацию, потому что подобные решения принимаются не Киевом. Об этом заявил в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов, комментируя появление соответствующего документа.

"Я практически уверен в том, что у всех подобных петиций, собственно, один итог — они никак не влияют на принятие политических решений, хотя бы потому, что решения принимаются не в Киеве, не [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее. Это определённая имитация демократических процессов и здесь, конечно, стоит отнестись к существу самой петиции, а не к тому, что может произойти", — сказал эксперт.

Часть общества, безусловно, видит угрозу экологии и международной безопасности из-за применения таких снарядов, добавил политолог. Петиция показывает, что у людей есть понимание, к чему это может привести. Как минимум это ясно на примере Сербии, где НАТО использовало схожие боеприпасы.

"Такой срез общественного мнения, который достаточно наглядно опровергает тезис украинского руководства о монолитности мнений. Но последствий этого никаких, конечно, не будет. Я думаю, что, наоборот, будет воспринято в обратном смысле, и руководство киевского режима увеличит усилия для получения всё более смертоносных вооружений или попыток такого получения", — резюмировал Асафов.