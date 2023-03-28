"Недопустимо и аморально": На Украине призвали запретить применять снаряды с обеднённым ураном

На сайт президента Украины Владимира Зеленского внесли петицию с требованием запретить ВСУ применять боеприпасы с обеднённым ураном, которые Киеву собирается передать Великобритания.

"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение [является] недопустимым и аморальным", — говорится в тексте петиции, опубликованной в понедельник.