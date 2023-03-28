"Недопустимо и аморально": На Украине призвали запретить применять снаряды с обеднённым ураном
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом запретить применение снарядов с обеднённым ураном
На сайт президента Украины Владимира Зеленского внесли петицию с требованием запретить ВСУ применять боеприпасы с обеднённым ураном, которые Киеву собирается передать Великобритания.
"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение [является] недопустимым и аморальным", — говорится в тексте петиции, опубликованной в понедельник.
К утру вторника под ней подписалось около 30 человек. Для рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.
Напомним, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент России Владимир Путин предупредил, что в этом случае Москве придётся отреагировать должным образом. Глава государства также назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. Вместе с тем Путин подчеркнул, что РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики, а вот странам Запада придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.
Unsplash