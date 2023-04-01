В США сообщили о планах Пентагона увеличить военный бюджет в случае победы России

Минобороны США планирует увеличить военный бюджет страны в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он оценил высказывание председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, что Пентагон при планировании расходов и оценки украинского конфликта уже исходит из того, что Москва одержит победу.

"Когда Россия победит", мы больше не говорим "если Россия победит"! Председатель Объединённого комитета начальников штабов говорит, что, когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться", — заявил Риттер.

Как указал экс-разведчик, в результате американский оборонный бюджет может вырасти с 880–900 миллиардов долларов до триллиона и 800 миллиардов долларов. Кроме того, Риттер задался вопросом, зачем Америка ввязалась в конфликт на Украине.

"Теперь они [власти США] готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив нас, чтобы восстановить вооружённые силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине", — подчеркнул он.