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31 марта, 21:42

В Пентагоне объяснили нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты

Генерал Марк Милли: У США мало ракет большой дальности для передачи их Киеву

У США слишком мало ракет большой дальности, чтобы передавать их Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее. Но с военной точки зрения, у нас их достаточно мало на случай нападения", — сказал Милли в онлайн-интервью изданию Defense One.

Генерал указал на то, что Штатам нужно обеспечить в своих арсеналах достаточный запас ракет большой дальности.

Американский генерал не исключил конфликт США с Китаем

Американский генерал не исключил конфликт США с Китаем

Ранее Лайф писал, что в начале марта Байден распорядился расширить выпуск компонентов гиперзвуковых ракет. По его мнению, ВПК США не в состоянии самостоятельно обеспечить дополнительные инвестиции для производства указанной продукции своевременно и адекватно.

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Wikipedia / U.S. Navy

Арина Родионова
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