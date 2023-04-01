В Пентагоне объяснили нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты

У США слишком мало ракет большой дальности, чтобы передавать их Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее. Но с военной точки зрения, у нас их достаточно мало на случай нападения", — сказал Милли в онлайн-интервью изданию Defense One.

Генерал указал на то, что Штатам нужно обеспечить в своих арсеналах достаточный запас ракет большой дальности.