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1 марта, 19:53

Байден распорядился расширить выпуск компонентов гиперзвуковых ракет

Президент США Джо Байден распорядился увеличить объёмы выпуска в Штатах компонентов гиперзвуковых ракет, в том числе воздушно-реактивных двигателей. Об этом говорится в меморандуме, который лидер страны направил министру обороны Ллойду Остину.

"Закупки, обязательства по закупкам и другие действия [со стороны американского правительства] на основании раздела 303 [упомянутого закона] <...> являются наиболее эффективным, быстрым и практичным методом удовлетворения потребности в данном критически важном производственном потенциале", — говорится в тексте меморандума.

По мнению Байдена, ВПК США не в состоянии самостоятельно обеспечить дополнительные инвестиции для производства указанной продукции своевременно и адекватно. В связи с этим страна увеличит потенциал выпуска "воздушно-реактивных двигателей, передовых бортовых систем навигации и наведения, а также составляющих материалов для гиперзвуковых систем". Для этого Байден использовал закон о производстве продукции военного назначения времён Корейской войны.

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Как сообщал Лайф, ранее японские СМИ писали, что власти США запросили у Японии разрешение на размещение на её островах ракет средней дальности для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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