Американский генерал не исключил конфликт США с Китаем

Между США и Китаем может начаться конфликт, а поводом может стать какой-либо инцидент. Такого развития событий не исключил глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации", — сказал он в интервью Defence One.

Милли добавил, что это "не является невозможным", однако сейчас он был "не отнес это к категории вероятного". Как подчеркнул генерал, сама риторика по этому вопросу может "обострить обстановку".