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31 марта, 20:23

Американский генерал не исключил конфликт США с Китаем

Американский генерал Милли допустил возможность конфликта США с Китаем

Между США и Китаем может начаться конфликт, а поводом может стать какой-либо инцидент. Такого развития событий не исключил глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации",сказал он в интервью Defence One.

Милли добавил, что это "не является невозможным", однако сейчас он был "не отнес это к категории вероятного". Как подчеркнул генерал, сама риторика по этому вопросу может "обострить обстановку".

Запахло войной: сравним армии США и Китая на случай мирового конфликта

Запахло войной: сравним армии США и Китая на случай мирового конфликта

О риске войны США и Китая ранее сообщали и обозреватели Global Times. По их мнению, милитаристская внешняя политика, которой придерживаются американские власти, вполне может привести Вашингтон к вооружённому столкновению с Пекином. Также Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня, ведь американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Андрей Григорьев
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