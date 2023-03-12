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12 марта, 10:08

США предупредили о риске войны с Китаем

Global Times: Милитаристская внешняя политика США грозит конфликтом с Китаем

Милитаристская внешняя политика, которой придерживаются американские власти, может привести Вашингтон к вооружённому столкновению с Пекином. Об этом пишет Global Times.

Как отметила газета, самыми желанными советниками глав Белого дома в вопросе ведения внешней политики стали генералы и адмиралы, как на службе, так и в отставке. В связи с этим внешняя политика США становится всё более милитаризированной. Это привело даже к тому, что американским президентам практически перестали предлагать дипломатические пути разрешения конфликтов.

"В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушён военными барабанами милитаризованной внешней политики США", — подчеркнул автор статьи.

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Ранее Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня. Американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова. При этом Вашингтон и Пекин прекрасно понимают, что конфликт двух стран неизбежен, несмотря на то что пока пытаются всячески его избегать.

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Николь Вербер
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