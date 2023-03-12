США предупредили о риске войны с Китаем

Милитаристская внешняя политика, которой придерживаются американские власти, может привести Вашингтон к вооружённому столкновению с Пекином. Об этом пишет Global Times.

Как отметила газета, самыми желанными советниками глав Белого дома в вопросе ведения внешней политики стали генералы и адмиралы, как на службе, так и в отставке. В связи с этим внешняя политика США становится всё более милитаризированной. Это привело даже к тому, что американским президентам практически перестали предлагать дипломатические пути разрешения конфликтов.

"В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушён военными барабанами милитаризованной внешней политики США", — подчеркнул автор статьи.