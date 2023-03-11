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11 марта, 00:26

Пушков рассказал о "непреодолимой стене разногласий" между США и Китаем

Письмо американского сенатора Джоша Хоули, в котором он призывает председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию ковида, — ещё один "камень в непреодолимую стену разногласий" между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Новый антикитайский законопроект в США — ещё один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь", — написал российский сенатор в Телеграм-канале.

В США сообщили, что для выяснения происхождения CoViD-19 нужна помощь Китая

В США сообщили, что для выяснения происхождения CoViD-19 нужна помощь Китая

Ранее Пушков уже заявлял, что конфликт между США и Китаем неизбежен. По его мнению, он уже начался и набирает обороты.

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын
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