Пушков рассказал о "непреодолимой стене разногласий" между США и Китаем

Письмо американского сенатора Джоша Хоули, в котором он призывает председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию ковида, — ещё один "камень в непреодолимую стену разногласий" между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Новый антикитайский законопроект в США — ещё один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь", — написал российский сенатор в Телеграм-канале.