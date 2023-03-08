В США сообщили, что для выяснения происхождения CoViD-19 нужна помощь Китая

"В разведывательном сообществе есть полное единство по поводу того, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией. Нет консенсуса по поводу того, была это утечка из лаборатории или естественная передача от заражённого животного. Это две рабочие теории", — отметила она в ходе слушаний в специальном комитете по разведке Сената США.