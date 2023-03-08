В США сообщили, что для выяснения происхождения CoViD-19 нужна помощь Китая
Для выяснения происхождения коронавируса требуется помощь Китая. Об этом сообщила руководитель Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
"В разведывательном сообществе есть полное единство по поводу того, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией. Нет консенсуса по поводу того, была это утечка из лаборатории или естественная передача от заражённого животного. Это две рабочие теории", — отметила она в ходе слушаний в специальном комитете по разведке Сената США.
Хэйнс добавила, что американская разведка пробует получить дополнительную информацию. По её словам, Пекин не сотрудничал в этом вопросе в полной мере, что является существенным пробелом.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США обвинили бывшего главного инфекциониста в искажении данных о происхождении коронавируса. Речь идёт о специалисте Энтони Фаучи.
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