Мурашко заявил, что нельзя судить о происхождении коронавируса без точных фактов

Судить о происхождении коронавируса без предоставления точных фактов не представляется возможным, а дискуссии на эту тему идут с самого начала пандемии. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Никогда нельзя огульно заявлять то или иное. Комиссия работает — будут факты подтверждающие. Лаборатория работает. А так — кто кого обвиняет", — заявил Мурашко.

Он также заметил, что не придерживается какой-либо точки зрения в вопросе происхождения заболевания, так как говорить об этом можно лишь при наличии тех или иных фактов.