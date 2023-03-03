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3 марта, 07:32

Мурашко заявил, что нельзя судить о происхождении коронавируса без точных фактов

Судить о происхождении коронавируса без предоставления точных фактов не представляется возможным, а дискуссии на эту тему идут с самого начала пандемии. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Никогда нельзя огульно заявлять то или иное. Комиссия работает — будут факты подтверждающие. Лаборатория работает. А так — кто кого обвиняет", — заявил Мурашко.

Он также заметил, что не придерживается какой-либо точки зрения в вопросе происхождения заболевания, так как говорить об этом можно лишь при наличии тех или иных фактов.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Артур Белкин
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