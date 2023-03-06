Экс главного инфекциониста США обвинили в искажении данных о происхождении ковида
В Конгрессе США обвинили инфекциониста Фаучи в искажении данных о происхождении ковида
Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи заказал научную статью, которая оспаривала версию утечки коронавируса из китайской лаборатории. После этого он с трибуны Белого дома ссылался на эту публикацию как на опровержение искусственного происхождения болезни, заявили конгрессмены-республиканцы.
"Новые свидетельства… указывают на то, что доктор Фаучи инициировал подготовку публикации, которая бы опровергала теорию о лабораторной утечке, а авторы статьи для решения поставленной задачи исказили имеющиеся доказательства", — сказано в заявлении специального подкомитета по коронавирусной пандемии Комитета по надзору Конгресса.
Несмотря на то что Фаучи ссылался на статью, он скрывал участие в её написании, когда на брифинге в апреле 2020 года обосновывал передачу ковида человеку от животного в результате естественной мутации.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 является лабораторная утечка в Ухани. По его словам, Пекин пытается всячески препятствовать работе по выявлению причин возникновения пандемии. А глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что научные институты в китайской Ухани не изучали ничего запретного. Она указала на невозможность подтвердить, что учёные из КНР якобы "потеряли" коронавирус.
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